Terremoto di magnitudo 5.1 ad Atene: "Crolli e danni, ma nessun ferito grave"

Un terremoto di magnitudo 5,1 della scala Richter è stato registrato nella regione dell'Attica, in Grecia. L'epicentro è stato localizzato 22 chilometri a nord ovest di Atene.

La scossa è stata registrata alle 14.13 (ora locale). In diverse zone del centro di Atene è saltata l'energia elettrica e le persone sono scese in strada. Si registrano anche difficoltà nelle reti di telecomunicazione.

Secondo le prime informazioni una turista incinta è rimasta ferita per la caduta di frammenti di intonaco nel museo archeologico dell'acropoli di Atene.

Si registrano anche danni ad alcuni edifici. In particolare sempre ad Atene sarebbe crollata una casa.

Per fortuna era disabitata da anni. Ricordiamo come la Grecia stia tentando di risollevarsi da una crisi decennale che ha lasciato buona parte della popolazione in condizione di indigenza.

Due case, ha aggiunto il portavoce, sono crollate nelle aree di Drapetsona e Petralona, mentre danni alle facciate degli edifici sono state segnalate al Pireo, Egaleo e Monastiraki.

Alla prima scossa alle 14.30 ora locale, ne è poi seguita una seconda di magnitudo 4.4, con lo stesso epicentro, circa 21 km a nord ovest di Atene.

Just had a near miss with a stone cross falling off a church during the Athens earthquake. We thought it was a bomb #earthquake pic.twitter.com/jqQo4qPsGI