Terremoto del Belice, la protesta dei "dimenticati" a cinquant'anni dal sisma

Dimenticati da cinquant'anni: era il 15 gennaio 1968 quando un terremoto di magnitudo 6.4 cancellò la Valle del Belice: oggi in 21 Comuni la normalità non è ancora di casa.

Il sindaco di Santa Margherita di Belice (Agrigento), Franco Valenti, che ha riunito l'amministrazione in trasferta a piazza Montecitorio per protestare nei confronto del Parlamento per la manca previsione anche nell'ultima legge di Bilancio dei fondi necessari alla ricostruzione.

Nel paese del Gattopardo, 6.400 abitanti, ci sono ancora 200 famiglie che vivono in una sorta di baraccopoli, senza fognature, acqua pubblica e illuminazione, e 84 famiglie aspettano ancora i fondi per la ricostruzione della casa.