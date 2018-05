Terremoto di magnitudo 6.9 dopo l'eruzione del vulcano Kilauea

Tre scosse di terremoto di magnitudo rispettivamente 5.4, 6.9 e 5.3 sono state registrate sull'isola delle Hawaii (Big Island) dove era stata ordinata l'evacuazione in seguito all'eruzione del vulcano Kilauea, iniziata nel tardo pomeriggio di giovedì.

In base alle informazioni dell'Us Geological Survey, le scosse sono avvenute alle 11.32 (le 23,32 di ieri sera in Italia) 12,32 e 2.37. In tutto 1.700 persone sono interessate dall'ordine di evacuazione.

L’eruzione del vulcano, che è uno dei più grandi vulcani attivi al mondo, ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Evacuazioni obbligatorie sono state decretate per 1.700 abitanti e centinaia di strutture: nella zona interessata dall'eruzione abitano circa 10mila persone.

I media locali mostrano 24 ore su 24 le immagini delle strade bloccate dalla polizia e la colata di lava che avanza.