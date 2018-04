Nasce nella roulotte dei terremotati, il padre le costruisce una casa: sarà processato

Il TG5 ha mostrato come i problemi e le preoccupazioni dei terremotati non accennino a diminuire da più di un anno e certamente le tre forti scosse dei giorni scorsi non aiutano a migliorare la situazione

Riccardo è un ragazzo di Muccia: "La mia casa è inagibile dalla scossa del 26 ottobre 2016 - ha detto - sono stato tre mesi in roulotte insieme alla mia ragazza incinta da quattro mesi fino a quando è nata nostra figlia e ovviamente non potevamo andare avanti così. Il Comune di Muccia ci comunicò che non avevamo diritto alla SAE perché non facevamo nucleo familiare al giorno del sisma, quindi il municipio ci disse di costruire una casa sul nostro orto ovviamente dandoci una concessione edilizia".

Eppure, proprio qui per Riccardo sono inziati altri problemi