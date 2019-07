Turisti nei guai, fermati in aeroporto con strano souvenir in valigia: "Puzza insopportabile"

Hanno assicurato di essere in buona fede: "Nel nostro Paese è consentito". Gli addetti alla sicurezza dell'aeroporto di Cagliari Elmas hanno trovato nel bagaglio di due turisti transalpini un teschio di delfino. Per i due trentenni non c'era nulla di strano, nonostante la puzza insopportabile che i resti emanavano. Gli agenti della Polaria e quelli della Guardia di finanza non hanno "lasciato passare". I due adesso devono pagare una multa da 10mila euro per aver tentato di esportare la parte di un animale specie protetta. Non solo quindi ritrovamenti di sabbia e altri materiali prelevati illegalmente dalle spiagge sarde: qualcuno cerca di portarsi via dall'isola anche resti di specie protette.

Elmas (Cagliari), teschio di delfino nel bagaglio di due turisti

Gli uomini della security dell'aeroporto hanno fatto scattare l'alalrme quando il bagaglio, da stiva, stava per essere imbarcato sull'aereo. Le valigie ovviamente ai varchi vengono analizzate "ai raggi x". L stranezza di quell'oggetto è balzata immediatamente agli occhi degli esperti addetti. Fermati prima che potessero imbarcarssi, i turisti hanno ammesso di aver trovato il teschio mentre si trovano in spiaggia a Porto Paglia, meravigliosa località nel Sulcis Iglesiente.

Il teschio del delfino

"In Francia si possono prelevare dalla spiaggia", hanno detto, mostrando a poliziotti e finanzieri le foto del ritrovamento. Nessuna denuncia per loro, a differenza di quanto sarebbe successo fino a pochi anni fa. Infatti il reato è stato depenalizzato. La vacanza per i due è finita malissimo: hanno infatti perso il volo per tornare a casa, e dovranno riacquistarlo a loro spese.