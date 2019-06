Idea tessera di cittadinanza: sconti su mezzi e servizi ai cittadini virtuosi

A breve a Milano potrebbe arrivare la tessera di cittadinanza a punti. Di che si tratta? Di una tessera digitale destinata ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie ed i cittadini in generale, sulla quale accreditare quali "crediti di cittadinanza" i comportamenti virtuosi come la segnalazione dell’abbandono di rifiuti, atti di vandalismo, violazioni che non rispettano le normative comunali sull’igiene ed il decoro urbano.

E ancora: la restituzione di oggetti ritrovati, il malfunzionamento di servizi pubblici, il prestito di libri da biblioteche comunali, la partecipazione attiva alle competizioni elettorali in qualità di scrutatori, vice o presidenti di seggio.

Tra le cose che i cittadini potrebbero segnalare ci sono ad esempio i lampioni che non funzionano, l’erba da tagliare nelle aree verdi, la rimozione di rifiuti abbandonati, la segnalazione di venditori abusivi, la segnaletica da rinnovare o le buche nelle strade.

Più degrado denunci, più guadagni

Ma a cosa dovrebbe servire accumulare dei "crediti di cittadinanza"? I crediti potrebbero essere spesi per ottenere ad esempio una riduzione di prezzo sui servizi di noleggio di auto, motocicli e biciclette, parcheggi comunali/convenzionati, biglietto di ingresso di teatri e musei. Oppure per ottenere uno sconto sui servizi comunali: abbonamenti ai trasporti locali, corsi, e altro. Insomma, chi si comporta bene e dimostra di tenere alla propria città sarà ripagato con un vantaggio economico da spendere in servizi o eventi culturali.

Per ora, intendiamoci, si tratta solo di una proposta. L’idea è stata presentata (sotto forma di mozione) dai consiglieri del Municipio 1 Giampaolo Giorgio Berni Ferretti, responsabile politico di Forza Italia del Municipio 1, e Marco Zazza. Al momento dunque non c’è nulla di concreto, ma la proposta è senza dubbio meritevole di attenzione.