“Tuo figlio non ti somiglia”: fa il test del Dna e scopre che non è il suo

"Guarda che tuo figlio non ti somiglia”: una frase scritta su Facebook, una cattiveria gratuita, a cui il diretto interessato non aveva dato peso in un primo momento. Poi però quelle parole sono diventate un vero e proprio tarlo nella testa di un 30enne di Pesaro, che ad un certo punto ha preso una decisione inaspettata: sottoporre il figlio al test del Dna, contro il parere della mamma. Dopo qualche giorno l'esito dell'esame non lasciava dubbi: non era lui il padre biologico del bambino.

In quel momento è arrivata anche la confessione della compagna, che ha ammesso di aver avuto una relazione con un altro uomo proprio nel periodo corrispondente al concepimento. Come riporta il Resto del Carlino, dopo la notizia il 30enne pesarese ha avviato la causa di disconoscimento della paternità davanti al tribunale di Pesaro. Adesso il vero padre dovrà fare il riconoscimento del figlio e richiedere la possibilità di dargli il suo cognome, anche se per questa eventualità sarà necessaria la convalida della madre.