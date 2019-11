Caccia al killer della ragazzina di 11 anni: via al test del Dna di massa

In Germania si tenta la strada del test del Dna "di massa": Nuovo tentativo della polizia tedesca di individuare in questo modo il killer di una ragazzina di 11 anni uccisa più di 20 anni fa: le autorità hanno avviato un test del Dna sugli uomini che vivono e vivevano nella città di Grevenbroich, Renania Settentrionale-Vestfalia, nella speranza di risalire al colpevole dello stupro e dello strangolamento nel maggio 1996 della bambina, il cui corpo senza vita venne ritrovato su un sentiero a 70 chilometri di distanza da Grevenbroich, a Euskirchen, vicino Bonn.

Test Dna di massa per individuare il killer della ragazzina

In tutto 900 uomini - che all'epoca dei fatti avevano tra i 14 ed i 70 anni - sono stati coinvolti nel test di massa. La risposta all'appello delle autorità è stata molto positiva e oltre 300 persone erano attese già oggi per l'esame, che si effettua su un campione di saliva. Già nel 2010 si fece un primo tentativo di individuare il responsabile attraverso controlli analoghi su 350 persone ma l'esame non diede i risultati sperati. Ora il caso è stato rivisto e si sono aperte nuove piste per le indagini. Dal Dna potrebe arrivare la svolta.