Davano sempre risultato positivo: ritirati 58mila test di gravidanza difettosi

In Gran Bretagna sono stati ritirati dal mercato più di 58mila test di gravidanza della "Clear & Simple" difettosi. Come raccontato da Bbc News, i test fornivano sempre un risultato positivo, ingannando le donne che ne avevano fatto uso. La MRHA, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, l'agenzia inglese che si occupa del controllo di medicinali e dispositivi medici, ha così disposto il ritiro dal mercato del prodotto.

In particolare, il ritiro riguarda i prodotti del lotto numero DM10220170710E con scadenza a gennaio 2020. L'agenzia ha invitato le persone che hanno acquistato i test a controllare il numero di lotto. Se il prodotto rientra tra quelli difettosi, i clienti possono restituirli nelle farmacie in cui è avvenuto l'acquisto. Intanto l'azienda produttrice, con sede in Cina, ha fatto sapere che il numero di dispositivi difettosi è molto basso, ma la MRHA, per questioni di sicurezza, ha deciso di ritirare tutto il lotto incriminato.