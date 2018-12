Il nuovo test per ottenere la cittadinanza italiana: ecco le domande

"La concessione della cittadinanza italiana (...) è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1". Così si legge nel testo del decreto sicurezza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre. Con un emendamento è stata infatti ripristinata la norma che prevedeva un test di ingresso per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La legge precedente (introdotta nel 2010 e sospesa due anni dopo), era però più magnanima: era sufficiente il livello A1, mentre con il livello B1, per chi non conosce bene la nostra lingua, le cose si complicano.

Ma come sarà questo test per valutare la conoscenza della nostra lingua? Il Corriere della Sera ha diffuso ieri quello realizzato dall’università oer gli stranieri di Perugia: 37 quesiti a risposta multipla e tre domande finali a risposta aperta. Qualche esempio? Primo quesito:

E' in arrivo l'aeroporto low cost: niente computer, aria condizionata, cale mobili, ascensori. A Marsiglia già esiste e gli esperti dicono che in futuro tutti gli aeroporti saranno così e di conseguenza i biglietti aerei costeranno di meno. Questa soluzione permettera alla gente di fare viaggi in aereo a minor costo, però non ci saranno più le comodità che oggi è possibile trovare in un aeroporto. Domanda. I passeggeri che partiranno dall'aeroporto low cost troveranno meno servizi in aereo avranno dei vantaggi economici potranno prenotare voli speciali

Questo invece il testo del secondo quesito