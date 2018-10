Rimane incastrato con la testa tra il treno e la banchina

Poteva finire malissimo. Ha poggiato male il piede al momento di scendere dal treno, precipitando nello spazio tra il vagone e la banchina e rimanendo incastrato con la testa. José Alejandro Centurion, un venditore ambulante di 20 anni, è stato salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Se l'è vista brutta.



Succede a Merlo, località in provincia di Buenos Aires, nella stazione Libertad: lì il treno della linea Belgrano Sur si era fermato per una breve sosta. Quando per motivi da accertare a bordo è scoppiata una rissa, il giovane è scappato, ma ha perso l'equilibrio, forse anche per colpa del suo stato di ebbrezza.



Per consentire le operazioni di salvataggio, la circolazione ferroviaria è stata bloccata. Il giovane, trasportato in ospedale dopo l'incidente, non ha riportato ferite gravi ed è stato dimesso dopo poco. "Ha avuto molta fortuna, possiamo dire che è nato una seconda volta" racconta il capo della squadra dei vigili del fuoco protagonista del salvataggio - "Non è la prima volta che ci capita qualcosa del genere, ma in passato le persone rimaste incastrate non ce l'hanno fatta".