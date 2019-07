Figlio in coma dopo lo schianto contro un albero, appello della madre: "Cerchiamo testimoni"

E' l'appello di una madre che vuole sapre la verità sull'incidente del figlio. "Mio figlio ha subito un gravissimo incidente, cerchiamo testimoni". Sandra è la madre del 23enne che lo il 30 giugno è rimasto coinvolto in uno schianto in via del Fontanile di Mezzaluna, a Testa di Lepre, a circa un chilometro dallo svincolo di accesso sulla via Aurelia, direzione Roma, poco dopo il bivio per il Comprensorio La Leprignana.

Erano circa le 2 del mattino. Il 23enne, al volante di una Smart, è andato fuori strada schiantandosi contro un albero: ha subito gravi danni e da quella mattina è in coma farmacologico. È ricoverato all'Aurelia hospital.

Roma, incidente in via del Fontanile di Mezzaluna: si cercano testimoni

"Cerchiamo persone che possano aver assistito all'incidente o che abbiano visto come sia stato causato. - dice la madre Sandra a RomaToday - Tornava dal lavoro svolto a Fregene presso una pizzeria e dai test eseguiti è risultato negativo all'uso di alcolici e droghe. Preghiamo chiunque abbia notato qualcosa che ci può aiutare a capire la dinamica dell'incidente, di contattarci".

All'una e mezza il giovane aveva inviato un messaggio alla madre e uno alla fidanzata per dire che stava rincasando."Lì in quella zona passano cinghiali, è possibile che ne abbia incontrato e poi ha sterzato. Così come è possibile che qualche fare di un'auto che proveniva nel senso opposto lo abbia fatto deviare marcia repentinamente".