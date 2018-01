Salta il tetto per gli stipendi dei dipendenti di Camera e Senato: in 60 guadagnano più di 240mila euro

Allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre è finito il triennio di "contributo di solidarietà" per i dipendenti di Camera e Senato. A partire dal 1 gennaio 2018 infatti avrebbe dovuto stabilizzarsi a regime il "tetto" di 240mila euro lordi per gli stipendi dei consiglieri parlamentari, deliberato nel 2014 dagli Uffici di presidente di Camera e Senato, come racconta Il Corriere della Sera. E' invece è stata sancita "l’assoluta temporaneità dei tagli alla parte fissa dello stipendio".

Insieme al «tetto» permanente, per gli stipendi più alti, erano previsti una serie di «sottotetti»: 240 mila euro per i consiglieri (segretario generale e per i suoi vice, capo servizio, capo ufficio, consigliere); 166 mila per i documentaristi e i ragionieri; 115 mila per i segretari parlamentari; 99 mila per assistenti parlamentari (commessi), tecnici, ex addetti alla buvette e al ristorante, barbieri (solo alla Camera). Dal 2014 al 2107, grazie ai tagli sono tornati nelle casse dello Stato, almeno per quel che riguarda la Camera, 24 milioni di euro.