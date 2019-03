Tg2 pro Salvini? "Meglio schierati che subdolamente neutrali"

"La tradizione del giornalismo italiano è politica. Ed è certamente più onesta una faziosità limpida ed esibita di una subdola terzietà, lo diceva anche Heiddeger: il fatto neutro non esiste". Gennaro Sangiuliano, 56enne napoletano ex vicedirettore del Tg1 e nuovo direttore del Tg2, risponde così a chi parla del suo tg come di Tele Salvini o di Tele Visegrad. Intervistato da Salvatore Merlo sul quotidiano Il Foglio, Sangiuliano ha risposto alle critiche per l'indirizzo "sovranista" che ha l'informazione del tg della testata della seconda rete del servizio pubblico.

Gennaro Sangiuliano e il "Tg2 sovranista": il direttore risponde alle critiche

"Il mio telegiornale è politicamente equilibratissimo - dice -. E questo perché sto attento al minutaggio, sono maniacalmente attento che ci siano tutte le voci. Anche se il PUDPC - il Partito unico del politicamente corretto - vorrebbe mandarmi i gendarmi in redazione". Sangiuliano ci tiene a sottolineare che, nonostante la conoscenza approfondita di Matteo Salvini, lui resta "pur sempre un giornalista e non un propagandista politico".

Però poi si lascia andare al commento: "Salvini ha visione, sa che esistono valori italiani da tutelare. Non è certo un intellettuale, ma ha la capacità di decriptare i fenomeni complessi. I tecnocrati sono un’altra cosa. E devo dirlo: la Lega e il Movimento 5 Stelle non sono il mainstream, quest’ultimo è rappresentato dal politicamente corretto".