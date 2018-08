Bambina di 3 anni dimenticata nello scuolabus sotto al sole: trovata morta

Una bambina di tre anni è morta in Thailandia dopo essere stata dimenticata per otto ore nel caldo soffocante all'interno di un pulmino della sua scuola materna. Lo ha annunciato la polizia che ha arrestato l'autista del pulmino. La bimba è stata scoperta ieri pomeriggio quando la madre è andata a prenderla a scuola nella provincia meridionale di Pattani e le è stato detto che era stata assente per tutta la giornata.

La madre e l'insegnante hanno rintracciato l'autista che le ha condotte al veicolo chiuso dove hanno trovato il corpo. "Il corpo della bambina era pallido, non presentava ferite. Con una piccola macchia di sangue al naso" ha detto Montri Kongwatmai, comandante del distretto di polizia di Sai Buri. "Deve aver tentato di uscire". Il caldo soffocante all'interno del furgone e la mancanza d'aria ne hanno causato la morte, ha detto Montri, illustrando i risultati dell'autopsia.

Il guidatore 23enne ha ammesso di non aver controllato che tutti i bambini fossero scesi dal mezzo, ha proseguito Montri. E' stato incriminato