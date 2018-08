"Accordo con i rom per proteggere la spiaggia sul Tevere": arriva la smentita

Sta facendo discutere il presunto "accordo con i rom" per l'apertura della spiaggia sul Tevere. Secondo il Campidoglio si tratterebbe di una fake news in piena regola. La notizia è stata diffusa da Il Messaggero. Il quotidiano ha virgolettato le parole d' una responsabile del progetto Tiberis secondo la quale, per garantire la sicurezza dello stabilimento, "ci sarebbe stato un presunto accordo tra Campidoglio ed i rom del campo presente a Vicolo Savini. La notizia è rimbalzata sui social ed ha scatenato le polemiche".

Montanari smentisce

"Non c’è stato alcun contatto per garantire la sicurezza della struttura comunale a Ponte Marconi – si è affrettata a smentire Pinuccia Montanari, assessora all'Ambiente di Roma Capitale - la persona che ha rilasciato alla stampa tali dichiarazioni, che non corrispondono a verità, se ne dovrà assumere la responsabilità e dovrà risponderne a tutti gli effetti all’Amministrazione Capitolina e a tutti i cittadini di Roma. A sorvegliare l’area attrezzata è la Polizia Locale impegnata sul posto con una pattuglia nelle ore notturne e con agenti motociclisti in perlustrazione durante il giorno" .

I punti interrogativi

Come riporta anche RomaToday, da sabato 4 agosto Tiberis, la spiaggia ricavata sotto Ponte Marconi, ha finalmente aperto al pubblico. I campi da beach volley, gli ombrelloni e le sedie a sdraio hanno effettivamente riqualificato la banchina. Ma l'apertura dei cancelli non ha consentito di risolvere vecchie questioni, come quelle relative al destino dell'area. In particolare, ancora oggi, non è chiaro se sarà l'amministrazione capitolina a gestire direttamente la spiaggia o se in futuro ci saranno bandi di affidamento. Anche la guadiania dell'area era rimasta un punto interrogativo. Almeno fino ai recenti sviluppi che hanno portato il Campidoglio a chiarire con un comunicato stampa.

Rom controllano Tiberis la spiaggia di Roma

"E’ una fake news il presunto 'accordo con i rom' per Tiberis, la spiaggia sul Tevere aperta da sabato scorso - ha dichiarato Giuliano Pacetti, consigliere M5s di Roma Capitale - Tiberis, a pochi giorni dall’apertura, si è già dimostrata capace di incuriosire e attrarre i romani in questo agosto caldo e instabile dal punto di vista meteo. E siamo certi che lo farà ancora di più nei giorni a seguire, nonostante le polemiche pretestuose, le critiche esagerate e le dichiarazioni non corrispondenti al vero".