Una tigre al ballo della scuola: scoppia la polemica

Negli Stati Uniti il ballo scolastico è uno degli eventi più attesi dagli studenti. Spesso non si tratta di semplice festicciole tra adolescenti, ma di veri e propri party di alto livello, che di solito hanno un tema specifico. Peccato che in alcuni casi, come quello di un liceo nel Sud della Florida, lo strafare nell'allestimento ha provocato uno tsunami di polemiche. Il tema della festa “Welcome to the jungle” (Benvenuti nella giungla), ma qualcosa deve essere sfuggito di mano agli organizzatori, che hanno deciso di portare una tigre in carne ed ossa, rinchiusa in una gabbia.

A denunciare tutto su Facebook è stata la sorella di un alunno, che ha postato il video di quello che era accaduto al Double Tree Hilton Miami Airport Convention Center di Miami, dove si teneva il ballo della locale scuola cattolica Christopher Columbus High: “Quella povera tigre ha chiesto di partecipare al ballo?”, chiede ironicamente la donna nel su post.

Nei vari filmati condivisi in Rete si vede l'animale agitarsi tra le sbarre, spaventata dalla presenza di così tanti teenager e dallo spettacolo con il fuoco. La notizia è stata riportata anche da Abc Local 10 News, che ha sentito il parere del portavoce della Christopher Columbus High: “La tigre, che è stata esposta in una gabbia per alcuni minuti, non è mai stata ferita o messa in pericolo, non è stata forzata ad esibirsi, è sempre stata accompagnata dai suoi addestratori e per la maggior parte del tempo è stata accucciata in uno stato di rilassamento senza prestare attenzione al pubblico”. Sarà anche così, ma per una festa tra ragazzi, sembra eccessivo costringere un animale così delicato (e allo stesso tempo pericoloso) a stare in una gabbia mentre intorno succede il finimondo. Altri genitori degli alunni della scuola hanno denunciato il fatto, preoccupati sia della salute dell'animali che della sicurezza dei loro figli.