Tinta dal parrucchiere cinese: si trova con la testa ustionata

Una semplice tinta ai capelli si è trasformata in un'esperienza da incubo per una ragazza 25ene di Signe, in provincia di Firenze. La donna lo scorso 27 marzo è infatti finita al pronto soccorso con gravi danni al cuoio capelluto, provocati da una decolorazione fatta in un parrucchiere cinese della città. Dopo l'accaduto, la ragazza ha raccontato la vicenda sulla pagina Facebook “Aiutoavvocato”, corredando il post con alcune immagini shock: “Per farmi il colore mi hanno rovinato tutti i capelli. Ho avuto un’ustione di secondo grado. Sono venuti a prendermi in ambulanza e mi hanno portato in ospedale. Da lì mi hanno mandato urgentemente all’ospedale di Pisa, al centro ustioni. E mi hanno tagliato i capelli a zero”.

Intervistato dal quotidiano La Nazione, il legale della ragazza ha spiegato come si sono svolti i fatti: “La ragazza era andata in questo negozio per una decolorazione e la successiva tintura. Voleva, in pratica, farsi bionda. Da quello che mi ha raccontato, il primo esito è stato un colore arancione e quindi sono state fatte altre applicazioni della stessa sostanza per schiarire maggiormente i capelli".

Sin dai primi momenti si è capito che le cose non stavano andando per il verso giusto: il prurito sulla testa della cliente diventava sempre più insistente e irresistibile, fino alla caduta delle prime ciocche di capelli e l'arrivo dell'ambulanza. La 25enne ha deciso di sporgere denuncia presso i carabinieri e sta valutando di fare causa al parrucchiere che le ha causato questo danno.