Topo nella busta di insalata: cure necessarie per marito e moglie

Brutta sorpresa per una coppia di coniugi di Genova, che mentre preparavano un'insalata hanno fatto un macabro ritrovamento: nella busta c'era un topo. Marito e moglie si sono subito rivolti all'Asl, mentre il roditore è stato inviato all'Arpal per i controlli di rito. Adesso entrambi dovranno sottoporsi ad una cura antibiotica.

La busta, prodotta e sigillata da un'azienda del bergamasco, è stata acquistata dalla coppia in un supermercato di Genova. Nessuno dei due si era accorto della presenza del topo nella confezione, così hanno consumato parte del contenuto prima del ritrovamento.

"Abbiamo ricevuto le due persone, ci hanno portato la busta dell’insalata con il topo ritrovato all’interno. Abbiamo così attivato le procedure del caso" ha spiegato al Secolo XIX Paolo Cavagnaro, direttore sanitario della Asl 3 di Gernova.

Il supermercato dove è stata acquistata l'insalata ha deciso, in via cautelare, di ritirare tutte le buste di insalata della stessa marca in vendita, nonostante non ci fossero altre confezioni dello stesso lotto.