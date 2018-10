Compra un pacco di riso precotto: ci trova qualcosa di disgustoso (a dir poco)

Va bene il cibo esotico, ma così è troppo. Richard Leech, un uomo inglese, ha avuto una terribile esperienza dopo aver acquistato al supermercato un pacchetto di riso indiano precotto che conteneva un ingrediente più che indesiderato.

Dopo aver riscaldato il riso nel forno a microonde, Richard ha scoperto che nella sua cena c'era qualcosa di a dir poco disgustoso: un topo morto stecchito. Il fatto è avvenuto in Inghilterra ed è stato raccontato su Twitter dal diretto interessato che ha condiviso anche la foto del terribile ritrovamento.

Richard ha rivolto alla catena di supermercati in cui aveva acquistato il prodotto una sola domanda: “Come ha fatto un topo a finire nel pacchetto di riso da me acquistato? Adesso la mia casa puzza di topo morto e mia moglie sta vomitando”. L'amministrazione del supermercato ha risposto attraverso il Daily Mail, scusandosi per l'accaduto e promettendo maggiori controlli sui prodotti.

Hi @LidlUK I wonder if you could let me know how this mouse got into my packet of rice? Now my house stinks of cooked mouse and my wife is uncontrollable vomiting. pic.twitter.com/swV4ymVWJK