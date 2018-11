Trova un topo nel succo di frutta: "Sono quasi svenuta"

Pochi sorsi sono bastati per capire che quel succo di frutta aveva qualcosa di "strano". Un topo in avanzato stato di decomposizione (tecnicamente saponificato) è stato trovato da una mamma di Manduria, in provincia di Taranto, all'interno di una confezione di succo di frutta (confezione da un litro in tetrapak, di una nota marca).

Lei e il suo bimbo stavano facendo merenda con la bevanda: avrebbero avvertito un immediato malessere. La donna si è subito recata alla caserma dei carabinieri della sua città per denunciare il fatto. La confezione di succo e il topo sono stati consegnati ai carabinieri affinchè vengano portate avanti tutte le indagini del caso. Su Facebook la signora ha pubblicato e poi rimosso le foto del ritorvamento "horror".

Al giornale locale "La Voce di Manduria", che oggi dà molto spazio alla vicenda, la donna racconta come sono andate le cose: "L’avevo scambiato per un filtro di the consumato o qualcosa di simile, poi ho visto i peletti e la coda e mi è venuto il voltastomaco".