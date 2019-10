Pollo al posto del maiale, il "tortellino dell'accoglienza" che non piace a Salvini

Un "tortellino dell'accoglienza", senza ripieno di mortadella per chi non può mangiare il maiale, ma con il pollo. Un attacco alla tradizionale (come tuona dai social l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini) o una mossa di marketing (come dice il presidente della Cna bolognese)? Quel che è certo è che l'idea lanciata dall'arcivescovo Matteo Maria Zuppi, prossimo a diventare cardinale, in occasione della festa patronale di Bologna di San Petronio, ha creato molto scompiglio, suscitando sia le proteste dei "puristi" culinari sia dei guardiani delle tradizioni italiani tout court, nel timore di vederle messe in pericolo dall'avanzare di nuove culture e credenze.

"Stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra", è l'allarme lanciato da Matteo Salvini dall'Umbria, dove si trova per un comizio in vista delle elezioni regionali. Ma nessuno ha parlato di cancellare i tortellini tradizionali, che saranno affiancati dalla versione alternativa senza maiale. Nessuna imposizione, infatti, e nessuna sostituzione. In quanto facoltativa, secondo il bolognese doc Romano Prodi, è un'idea "perfetta". Il Professore ha risposto poi alle critiche di Salvini: "Le nostre sono tradizioni di libertà, se Salvini dice che con la libertà si offendono le tradizioni…". L'importante, aggiunge, è che il tortellino di pollo non sia obbligatorio. Libertà di scelta, insomma. Da cattolici adulti, gli chiedono i giornalisti? "No, da islamici adulti", risponde sorridendo, con una battuta.

Per il presidente della Cna locale, Paolo Carati, il tortellino "accogliente" proposto dall'arcidiocesi non è solo un segnale positivo di integrazione e dialogo ma può essere un ulteriore strumento di promozione per la città e "per portare alla nostre tavole nuovi cittadini di altri continenti, altre tradizioni, altre religioni".

Destra compatta contro il "tortellino dell'accoglienza" senza maiale

Ma la destra locale non ci sta e attacca la rivisitazione del tradizionale ripieno del tortellino. "Il rispetto passa dalla accettazione da parte di chi arriva anche delle piccole tradizioni locali, non della loro rinuncia da parte della comunità che accoglie", è il commento del parlamentare Galeazzo Bignami di Fdi, tra i più critici all'iniziativa, secondo il quale "a ben guardare è più colpevole chi rinuncia a quelle identità, di chi chiede di rinunciarvi. Perché chi cede oggi sulle piccole identità, a maggior ragione cederà domani sulle grandi identità. Semplicemente perché non ha identità". "Poi per chi non è di Bologna o emiliano o romagnolo - continua Bignami - capisco che la cosa possa apparire poco seria. Ma in fin dei conti non è così sciocca come qualcuno cercherà di far credere. Io non ho invitato nessuno di queste persone che oggi dovremmo accogliere. Se bussa alla mia porta un affamato per carità, nessuno nega un piatto di pasta. Ma se ci si mette a opinare su cosa gli do da mangiare significa che non ha poi tutta questa fame e può tornare da dove è venuto. Non mancherà".

Le critiche non risparmiamo nemmeno lo stesso arcivescovo. "Follia pura", dice il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti mentre Manes Bernardini di Insieme Bologna concorda con chi parla di "forzatura" e scrive: "Zuppi serve venerdì 4 ottobre in piazza Maggiore il tortellino al pollo, ma il venerdì non si dovrebbe evitare la carne?".

Il Pd difende la variante del tortellino di pollo per l'integrazione

"Ogni tanto dico a Zuppi di lasciarmi qualcosa di laico perché così rischia la scomunica da quello che pensa di essere il vero cristiano, quello che con il rosario vuol fare annegare la gente in mare", dice il sindaco dem Virginio Merola. "La tradizione di Bologna è innovare e accogliere, non quella che vuole propagandare Salvini o peggio ancora Borgonzoni, che forse comincia adesso a leggere i libri", aggiunge il primo cittadino. "I tortellini - aggiunge - restano con la ricetta depositata. Dopodiché Salvini faccia un giro a New York dove li fanno al pollo e conditi con i piselli: o dica a Trump di chiudere quei ristoranti, visto che sono alleati, o si rassegni al fatto che nella vita le cose cambiano e le tradizioni si rispettano anche cambiando qualcosa".

"Le polemiche di oggi di Salvini e di altri esponenti di destra contro monsignor Zuppi sono superficiali e infondate. Accoglienza e integrazione sono parte della identità di Bologna. Non si tratta di cancellare le tradizioni di questa terra ma di condividerle", è la posizione del deputato bolognese del Pd Andrea De Maria, per il quali il tortellino rivisitato con ripieno di pollo pensato per includere anche chi non può mangiare carne di maiale è "un bel gesto di valore simbolico, che non mette certo in discussione la tradizionale ricetta dei tortellini", in quanto "la vera Bologna sa condividere la sua storia e la sua cultura. Una capacità di condivisione che ci ha sempre caratterizzati ed arricchiti sul piano sociale, culturale ed economico".