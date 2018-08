Torture in Libia, ecco cosa ha fatto inorridire Papa Francesco

Aguzzini e torture, in Libia ecco cosa devono affrontare i migranti che giungono dal Sud del Sahara per tentare di raggiungere l'Europa. I video mostrati a Papa Francesco fanno parte di un vero e proprio atto di accusa delle pratiche che i mercanti di uomini sono soliti portare avanti nei confronti dei migranti: torture riprese in video da inviare ai familiari per chiedere un riscatto in denaro.

Torture in Libia, su Avvenire i video visti dal Papa

Avvenire ha pubblicato dei fermi immagine di alcuni video filmati visti anche da Papa Francesco: "Non pubblichiamo il video perché troppo cruento", precisa il quotidiano dei vescovi italiani.

"Io ho visto, ne ho un filmato clandestino, cosa succede a coloro che sono mandati indietro e sono ripresi dai trafficanti: è orribile, le cose che fanno agli uomini, alle donne e ai bambini...", aveva detto Francesco ai giornalisti nel volo di ritorno dall'Irlanda: "Li vendono, ma agli uomini fanno le torture più sofisticate. C'era uno lì che è stato capace, una spia, di fare quel filmato, che ho inviato ai miei due sottosegretari delle migrazioni. Per questo, a mandarli indietro ci si deve pensare bene, bene, bene...", aveva avvertito Bergoglio.

"Il nastro da pacchi usato per tappargli la bocca è l`unica immagine che lo sguardo può reggere. Il resto, toglie il sonno. Le sprangate. Il machete e il pugnale che trafiggono. Il ragazzo africano legato mani e piedi, denudato perché il martirio si veda. E lui che striscia, che si dibatte, che urla mentre le guance si gonfiano perché non possono dare fiato al pianto dei dannati", scrive l'Avvenire.