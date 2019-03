Toto Cutugno come Al Bano: perché l'Ucraina vuole vietare loro l'accesso al paese

Dopo Al Bano "terrorista" anche Toto Cutugno finisce nella lista nera dell'Ucraina. Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l'ingresso in Ucraina al cantante Toto Cutugno per le sue presunte posizioni filorusse.

Viktor Romanyuk -uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta- lo ha detto al telefono all'ANSA confermando il contenuto di un articolo apparso ieri su Economistua.com che pubblica anche la foto della lettera nella quale i parlamentari definiscono Cutugno un "sostenitore della guerra russa in Ucraina", e accusano il cantante italiano di sostenere "apertamente la politica di Putin" e "l'annessione della Crimea".

La lettera è stata inviata anche al servizio di guardia di frontiera dello Stato.

La notizia è un fulmine a ciel sereno per lo staff di Cutugno che ricorda che "Toto è ambasciatore della musica italiana nel mondo da oltre 40 anni, ruolo che continua ad esercitare anche con questo tour che, dopo Kiev, tocca numerose capitali europee tra cui Budapest, Praga, Varsavia, Bratislava

Il manager di Toto Cutugno, Danilo Mancuso, è "sorpreso e fortemente preoccupato" in seguito alla richiesta da parte di deputati ucraini di vietare l'ingresso del cantautore nel Paese.

"Toto - spiega Mancuso all'ANSA - è sempre stato distante dall'ambito politico e in tutta la sua vita non si è mai espresso in nessuna direzione".