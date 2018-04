Rassegna / Regno Unito

Ore in fila per uscire dal parcheggio dell'Ikea: "Potrei iniziare a costruire i mobili qui"

Pasquetta amara per centinaia di automobilisti che si sono ritrovati imbottigliati in lunghe file per cercare di uscire dal parcheggio del megastore a Reading, nel Regno Unito