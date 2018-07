Falla su un traghetto con 138 passeggeri: decine di morti

Sono almeno 26 le persone che hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto un traghetto in Indonesia, nelle acque dell'isola di Sulawesi. Per la presenza di una falla nello scafo, alcuni dei 138 passeggeri si sono lanciati in mare.

Il traghetto -che trasportava anche 48 tra auto, camion e moto- si è inclinato e quindi arenato sulla costa del distretto di Kepulauan Selayar, come ha reso noto il portavoce della polizia, Dicky Sondana.

Come riporta il Jakarta Post, alcuni passeggeri sono stati soccorsi da altre imbarcazioni, compresi alcuni pescherecci. Non è chiaro quanti siano gli eventuali dispersi.

#UPDATE At least six people were killed after a ferry capsized off the coast of Sulawesi island in Indonesia, officials say pic.twitter.com/tLLmR7baMI