Trapianto di fegato a 20 mesi, ora Tommaso sta bene: "Grazie a tutti"

Tommaso ha 20 mesi e una voglia infinita di vivere. Vita che gli sorride nuovamente, dopo un trapianto di fegato. Il piccolo è nato con una gravissima malattia, l’atresia delle vie biliari, ed era già stato operato a pochi giorni dalla nascita: "Cinquanta per l’esattezza - raccontano all'Eco di Bergamo mamma Veronica e papà Diego – . Ma ci avevano detto da subito che per il nostro piccolo questo primo intervento era solo un palliativo: ci voleva un organo nuovo".

I medici e gli infermieri dell'ospedale Papa Giovanni XXIII si sono presi cura di Tommaso: "E siamo stati seguiti con la massima professionalità e accuratezza. Io non smetto di commuovermi, se penso ai medici, agli infermieri, a tutto il personale del Papa Giovanni, e anche a Susanna e don Andrea della Casa di Leo, dove abbiamo trovato accoglienza per tutto il tempo dell’assistenza al nostro piccolo, ma anche tantissimo amore".

Dopo essere stato inserito nelle liste d’attesa per un trapianto ad aprile, e il 5 luglio a tarda sera arriva la telefonata: "Entro 4 ore dovete essere a Bergamo, c’è un organo per il bambino". Via in ambulanza, verso Bergamo: "Eravamo troppo agitati per pensare di guidare". L’intervento è durato oltre 7 ore, eseguito con tecnica split (ovvero il fegato del donatore è stato diviso in due, la parte più grande a un paziente adulto, e l’altra più piccola a un bambino): tutto è andato per il meglio: "È stata un’esperienza inimmaginabile: Tommaso è il nostro primo figlio, dicevano che non avrei potuto averne, e poi è arrivato, dopo 5 anni.

"Scoprire la malattia, attendere il donatore, aspettare che uscisse dalla sala operatoria: emozioni travolgenti – continua la mamma –. Ora non posso che dire grazie a chi ha donato l’organo. E a tutto l’ospedale".

Buona vita piccolo Tommaso!