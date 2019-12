Ha una malattia genetica, un poliziotto semisconosciuto gli dona un rene

Un gesto di grande generosità, a pochi giorni dal Natale, ha ridato la vita e la speranza a un uomo originario di Porto Empedocle, affetto da malattia renale genetica. "Ho realizzato mercoledì un trapianto di rene da un donatore vivente. È un poliziotto che ho conosciuto ad un corso e dopo 4 giorni che mi conosceva ha deciso di donarmi un rene", ha raccontato ad AgrigentoNotizie Guglielmo Trapani. Il donatore è Rodrigo Maciel da Silvia, un ufficiale della polizia brasiliana.

Dopo gli studi alla Bocconi di Milano e diverse esperienze lavorative, Guglielmo si è trasferito in Brasile dopo aver conosciuto la moglie, originaria di quel paese. Dopo aver vissuto tre anni in Brasile ed essere poi ritornati in Italia per un breve periodo – per stare vicino al fratello che stava affrontando la dialisi e anche lui sottoposto a trapianto – Guglielmo e la moglie, che gli ha dato tre figli, sono tornati a vivere in Brasile, dove risiedono ormai da circa otto anni.

Quando è arrivato anche per Guglielmo il momento di sottoporsi alla dialisi e di aver bisogno di un trapianto, il suo percorso si è incrociato con quello dell'ufficiale brasiliano, che dopo soli quattro giorni di conoscenza ha deciso di donargli il rene.

Inizialmente, il poliziotto ha annunciato la volontà di donare il rene alla moglie del suo amico. "Mia moglie mi ha chiamato, 'C'è qualcuno che ha deciso di donarti un rene.' Cosa intendi? Chi è questa persona? Pensavo, qualcuno della sua famiglia - ha ricostruito Trapani in un'intervista ad una tv brasiliana - . Ha detto: 'È Rodrigo "Tuo cugino?' 'No, il tuo amico che hai incontrato quattro giorni fa'. Mi vergogno a dirlo, ma ho pensato: questo ragazzo deve essere pazzo a decidere una cosa del genere per una persona semi sconosciuta".

Accertata la compatibilità genetica, Guglielmo Trapani si è messo nelle mani del tribunale per programmare il trapianto. "Essendo una donazione tra persone che non sono parenti, per sicurezza, il tribunale vuole appurare che non vi sia un commercio - ha ricostruito l'empedoclino - . Il giudice ha autorizzato".