Il trapianto dopo 8 anni di lotta: la storia di Gabriele e la felicità dei genitori: "Noi al settimo cielo"

Quando la malattia si è manifestata per la prima volta Gabriele aveva solo sette anni. L’analisi dei medici, impietosa: mosaicismo cromosomico, una patologia per cui le cellule della persona affetta non possiedono sempre lo stesso corredo cromosomico, manifestando quindi casi di particolare gravità anche nella pelle. Otto anni dopo Gabriele potrebbe aver vinto la sua battaglia: nei giorni scorsi il dottor Zoran Arnež, primario del reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale di Cattinara di Trieste ha effettuato il trapianto di pelle di cui necessitava il giovane, oggi 15enne. Dopo l'operazione, la speranza si è tramutata in un sorriso.

"All’inizio abbiamo preso un po’ di paura – racconta la madre Bianca a TriestePrima - perché non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Poi il dottore ha preso in mano la situazione e ha fatto l’operazione, trapiantando parte della pelle della schiena sotto l’ascella, il punto esatto dove si era manifestata la malattia".

"Ha fatto un lavoro eccezionale - prosegue la donna, impiegata in un supermercato di Trieste -. Il trapianto è andato bene anche se abbiamo dovuto aspettare tre giorni durante i quali Gabriele è stato monitorato a causa del possibile rigetto. Alla fine dei tre giorni è andato tutto bene. Siamo al settimo cielo".

"Non saremo mai abbastanza riconoscenti"

Bianca e Andrea, il papà, hanno voluto raccontare la storia del piccolo Gabriele anche per "ringraziare pubblicamente il dottor Arnež". "Di solito si parla molto spesso delle cose che vanno male quando si parla della sanità, invece volevamo sottolineare la nostra enorme gratitudine nei confronti di tutta l’equipe medica di Cattinara".

La pelle è stata trapiantata dalla schiena alla zona ascellare. "In tutto avrà circa un centinaio di punti" racconta Bianca. Gabriele aveva iniziato a soffrire all’età di circa sette anni. "All’inizio si manifestavano semplici cisti, anche se molto rapidamente la situazione è peggiorata" tanto che per circa quattro anni e mezzo il ragazzino "ha convissuto con gli immunosoppressori".

"Durante tutti questi anni abbiamo sofferto tantissimo - conclude la madre del giovane - e a volte forse anche inutilmente, perché ti affidi a qualsiasi cosa pur di vedere tuo figlio star bene". Fino all’arrivo del dottor Arnež. "Non saremo mai abbastanza riconoscenti".