Trapianto di vertebre umane: in Italia il primo caso al mondo

Lo scorso 6 settembre, all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, è stato effettuato con successo e per la prima volta al mondo, il trapianto di vertebre umane su una colonna vertebrale. L'intervento è stato realizzato su un paziente di 77 anni colpito da cordoma, forma maligna di tumore osseo. A guidare l'equipe, il direttore della Chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli, Alessandro Gasbarrini.

Nell'intervento chirurgico, senza precedenti al mondo, la parte di colonna vertebrale colpita dal tumore è stata sostituita, non con una protesi ma da quattro vertebre umane. A fornire le vertebre innestate nel paziente è stata la banca del tessuto muscolo-scheletrico della Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, che fornisce il 50% di tutto il tessuto muscolo-scheletrico utilizzato nel nostro Paese.

Come sottolinea anche BolognaToday, si tratta del primo caso al mondo in cui vengono trapiantate ossa umane e non protesi artificiali, metalliche o in carbonio. Il dottor Gasbarrini ha spiegato i dettagli dell'intervento durante una conferenza stampa tenutasi oggi nella sede della Regione Emilia-Romagna: "Non è mai stata impiantata una vertebra al posto di un'altra vertebra al mondo. Più biologico di così è impossibile, meglio della natura non c'è nulla".

Il paziente è stato ricoverato al Rizzoli per un mese. Dopo i primi 15 giorni di controllo post-operatorio, il 77enne è stato trasferito al reparto di fisioterapia "dove è stato rimesso in piedi e in condizione di avere una vita più normale possibile- spiega Gasbarrini- quando è stato in condizione è tornato tra i suoi affetti e oggi sta molto bene".