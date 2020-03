Un filtro al posto del boccaglio: così la maschera da snorkeling diventa una mascherina ffp3

Oltre che in respiratori (ne avevamo parlato in un altro articolo), le maschere da snorkeling Easybreath in vendita da Decathlon possono essere trasformate anche in mascherine ffp3 per prevenire le infezioni da covid. Ad avere l’idea è stato un infermiere che lavora alla clinica Columbus di Milano. Il progetto è stato poi sviluppato da Andrea Ferrante, imprenditore di Parabiago che insieme al socio Stefano Girardi ha un'azienda che si occupa di stampa 3d e ingegnierizzazione di prodotti (Master Solution).

La maschera da sub non viene tagliata ma viene sostanzialmente modificata. Al posto del boccaglio gli sviluppatori hanno innestato un raccordo in grado di accogliere due filtri 3M con capacità ffp3 e quindi in grado di filtrare l'aria e "fermare" il virus. Una volta sostituiti i filtri (la cui durata è certificata da chi li produce) la protezione si può riutilizzare.

"Non è un prodotto omologato"

"Non è un prodotto né omologato né certificato. È un prodotto che può funzionare per l'emergenza e protegge molto di più di quello che c'è adesso - ha spiegato Ferrante a MilanoToday -. Questo è quello che dicono gli anestesisti, operatori sanitari e chi è a contatto diretto con il nuovo coronavirus". I due imprenditori si sono detti disponibili a stampare i racordi "in maniera gratuita per l'emergenza coronavirus per tutte le aziende sanitarie che ce lo chiedono".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il momento, però, l'idea sembra non aver attirato l'interesse di aziende sanitarie pubbliche: "Non abbiamo ricevuto alcuna chiamata mentre ci stanno tempestando di richieste diversi altre realtà interessate a questo prodotto, realtà che al momento utilizzano mascherine chirurgiche".