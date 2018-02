Trasporti pubblici gratis per tutti: "Così si combatte l'inquinamento"

L'idea è potenzialmente in grado di cambiare radicalmente l'approccio dei cittadini ai mezzi di trasporto. Trasporti pubblici gratis per combattare lo smog: l'idea arriva dalla Germania. Due ministri hanno lanciato la proposta di rendere bus, tram e metro completamente gratuiti, e di iniziare una sperimentazione in alcune città.

Il piano sarà testato per un determinto periodo di tempo entro la fine dell'anno in cinque città, tra le quali l'ex capitale Bonn (300mila abitanti circa) e la città industriale della Ruhr, Essen, che ha circa 600mila abitanti. Le altre sono centri più piccoli: Herrenberg, Reutlingen e Mannheim.

Come racconta EuropaToday, Bruxelles potrebbe presto trovarsi costretta a multare nove Paesi, tra cui Italia e Germania, per l'inquinamento fuori controllo.

La risposta tedesca, che trova oggi ampio spazio sui media di Berlino, potrebbe rivoluzionare la concezione del trasporto pubblico in Europa: bus, tram e metro, ma anche i sistemi alternativi di mobilità come il bike sharing, completamente gratuiti, in modo da disincentivare l'utilizzo di auto private.

Berlino dice di voler puntare “alla gratuità dei trasporti pubblici al fine di ridurre il numero di auto private” in circolazione.