"In tv un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi": il Pd furioso con Travaglio

E' diventato un piccolo caso il collegamento in diretta di Marco Travaglio a Tagadà su La7. Il motivo è in un dettaglio che in rete non è passato inosservato. Alle spalle del direttore del Fatto Quotidiano fa capolino quello che sembra un rotolo di carta igienica. Ma il punto è un altro: su quel (presunto) rotolo di carta igienica - e su questo non ci sono dubbi - c'è la faccia dell'ex premier Matteo Renzi. Qualcuno sui social se n'è accorto e l'immagine è diventata virale. Travaglio per ora non ha commentato. Le reazioni dei dem, al contrario, non si sono fatte attendere.

Il Pd contro Travaglio: "In tv carta igienica con la faccia di Renzi"

"Presentarsi in uno studio televisivo con un rotolo di carta igienica con la faccia di Matteo Renzi è il massimo del giornalismo che riesce a produrre il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio", commenta la senatrice Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama.

Il deputato Michele Anzaldi va all'attacco: "Un direttore di giornale va in tv ad esibire un rotolo di carta igienica con la faccia di un ex presidente del Consiglio e attuale senatore eletto in un collegio uninominale grazie al voto maggioritario dei cittadini: come è possibile che nessuno intervenga? Questo è giornalismo? I responsabili della trasmissione, i dirigenti e il direttore di rete, la presidente del Senato, l’Ordine dei giornalisti, i sindacati dei cronisti, le istituzioni di garanzia come l’Agcom, gli opinionisti: possibile che nessuno abbia avuto nulla da dire?".

E ancora, si chiede Anzaldi su facebook:

"E’ normale quello che è accaduto a Tagadà su La7, con il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio che espone durante un’ospitata un rotolo di carta igienica con il volto di Matteo Renzi, accostato peraltro a un’immagine inequivocabile inerente al rotolo? A che servono tanti controlli e controllori, tanti dirigenti e funzionari super pagati, se di fronte ad un episodio del genere nessuno dice nulla?".