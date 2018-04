Entra nudo in un locale e spara sui clienti: quattro morti

A Nashville, in Tennessee (Usa) un uomo è entrato a notte fonda in un locale della catena Waffle House e ha fatto fuoco sui clienti: il bilancio è di 4 morti e numerosi feriti.

L’uomo, giunto sul posto a bordo di un pick-up, ha colpito due persone fuori dal ristorante per poi entrare e sparare su altri presenti. Tre persone sono morte sul posto, una quarta in ospedale.

A sparare è stato un giovane nudo, che imbracciava un fucile d’assalto AR-15. Il presunto autore della strage è stato identificato dalla polizia: è Travis Reinking, 29 anni, con problemi mentali, originario di Morton, in Illinois.

E' stata la prontezza di un cliente presente nel locale, che gli è saltato addosso riuscendo a disarmarlo, a evitare che il bilancio fosse ancora più grave. Reinking è in fuga.

Search continuing for accused quadruple murderer Travis Reinking. More than 80 MNPD officers are joined this evening by our partners from the THP, FBI & ATF. See Reinking? Please call 615-862-8600 immediately. One of his guns, a pistol, remains unaccounted for. pic.twitter.com/RELswfuFc8