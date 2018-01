Tre pitbull uccidono un cane e azzannano un anziano: il video

Tre pitbull hanno aggredito e ucciso un cane di piccola taglia, per poi prenderserla con l'anziano padrone di 78 anni. E' successo tutto davanti ad un supermercato di Bracciano, in via della Macchia, come ricostruisce Lorenzo Nicolini di RomaToday.

Un incubo iniziato domenica intorno ale 14 quando un giovane di 34 anni, nato in Brasile ma residente a Roma, era andato a fare la spesa.

Il ragazzo, uscito con i suoi pitbull, prima di entrare nell'esercizio commerciale ha legato ad una ringhiera un pitbull, il maschio più grande. A lui, poi, erano legati con un guinzaglio di fortuna gli altri due. Tutti senza museruola.

Poco dopo, fuori il parcheggio del supermercato, sono però giunti due anziani in compagnia del loro cane di piccola taglia. Neanche il tempo di scendere dall'auto che si è verificata la tragedia.

Il pitbull maschio, agitato, con tutta la sua forza si è staccato dalla righiera portandosi appresso gli altri due pitbull. Obiettivo: il cane di piccola taglia degli anziani. In pochi minuti l'aggressione a morte. I pitbull hanno prima sbranato, uccidendo, il piccola cane, poi staccato la falangetta del mignolo della mano sinistra del 78enne padrone che aveva provato ad interrompere il massacro.