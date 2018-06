Treno bloccato per 5 ore in galleria: l'odissea notturna dei passeggeri a bordo del convoglio

Un calvario durato quasi cinque ore quello dei passeggeri del treno Italo 9989 in viaggio da Milano a Roma che ieri sera, intorno alle 21, si è fermato in una galleria nei pressi di Capena, alle porte della capitale. I 400 passeggeri a bordo del convoglio sono stati trasportati poi su un secondo treno dopo una "passeggiata" nel tunnel soltanto all'1.30 di notte, come racconta Mauro Cifelli su RomaToday.

Treno Italo bloccato per ore in galleria

"Allucinante. In viaggio su @ItaloTreno 9989 da Milano a Roma. Siamo bloccati da h 21.05 dentro una galleria nei pressi di Capena. Guasto definito "irreparabile". Anziani e bimbi con difficoltà a respirare. Sono state almeno aperte le porte di alcuni vagoni per far passare l'aria". Questo uno dei tweet della giornalista di Sky Lia Capizzi che ha raccontato in diretta, lei come molti altri passeggeri, quello che stava succedendo sui social media, con foto e video.

"Da Roma Tiburtina (a 25Km da qui) è arrivato un mezzo per trainarci ma non è stato possibile l'aggancio. Situazione di disagio - twetta ancora @LiaCapizzi-. Prevale la solidarietà tra i passeggeri anche nel dividersi la poca acqua rimasta. Ma dopo 3 ore bloccati in una galleria il nervosismo è in aumento..."Aggiornamento Italo 9980 bloccato. Inizia la quarta ora dentro la galleria (dalle h 21.05). Arrivati gli uomini della Protezione Civile per il piano evacuazione e successivo trasbordo. Al buio. Ci faranno salire su un treno appena arrivato da Roma".

Altri tweet raccontano il momento del passaggio da un treno all'altro, percorrendo la galleria.

Italo-Ntv ha fatto sapere che provvederà a riconoscere a tutti i viaggiatori coinvolti dal guasto di ieri sera il 100% di indennizzo e come extra policy, causa disservizio subito, un voucher pari al 100% del biglietto acquistato. Lo rende noto l'azienda sottolineando che l'equipaggio in turno ieri sera inoltre si è costantemente rapportato con i nostri passeggeri per tenerli continuamente aggiornati e prestare loro massima assistenza.