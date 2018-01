Tragedia Trenord, il mistero della tavoletta di legno

Una tavoletta di legno, un rattoppo infilata sotto la rotaia, all'altezza del punto di rottura e che, forse, potrebbe aver contribuito a provocare il deragliamento. E' questa una delle piste seguite dagli inquirenti per capire l'esatta dinamica dell'incidente ferroviario a Pioltello, che giovedì scorso ha provocato la morte di 3 donne e il ferimento di decine di passeggeri.

"Per la manutenzione dei binari, l'utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rete Ferroviaria Italiana" spiega in una nota Rfi in merito alla tavoletta di legno infilata sotto il giunto del binario dal quale si è staccato un pezzo di 23 centimetri di rotaia.

L'uso del legno, si legge ancora nella nota, "è stato sostanzialmente abbandonato in Italia e limitato a pochissimi casi comunque codificati".

Intanto 4 operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia nella mattina di sabato nell'area posta sotto sequestro "a un centinaio di metri dal "punto zero" della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso è deragliato il treno 10452.

I quattro operai, nel racconto delle forze dell'ordine, si trovavano all'interno dell'area posta sotto sequestro dalla magistratura e per questo sono stati accompagnati in questura per essere identificati e per capire che cosa facessero nell'area interdetta. Nei loro confronti è scattata una denuncia per violazione di sigilli. Secondo quanto riferito da fonti della polizia (Nucleo operativo incidenti ferroviari, Compartimento polizia ferroviaria per la Lombardia e Scientifica) e da alcuni testimoni, gli operai stavano effettuando rilievi con uno strumento.

Sciopero Trenord, 28 gennaio 2018

Il sindacato Usb ha proclamato nella giornata di domani, domenica 28 gennaio, uno sciopero nazionale di 4 ore del personale appartenente al Gruppo Fs Italiane e Trenord, dalle ore 9 alle ore 13. E' quanto comunica il gruppo in una nota aggiungendo che le Frecce saranno regolari.