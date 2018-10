Treno sulla folla: oltre 50 morti

Si temono oltre 50 morti nell'incidente che in India ha coinvolto un treno nello stato settentrionale del Punjab. Il disastro, come riferiscono i media locali, è avvenuto nell'area della città di Amritsar.

Il convoglio avrebbe travolto decine di persone che, praticamente sui binari, partecipavano alle celebrazioni induiste di Dussehra.

Le vittime "sono decisamente più di 50-60" spiega il commissario della polizia di Amritsar citato dal Times of India. Nell'area, al momento dell'incidente, erano radunate almeno 300 persone.

Il convoglio 74943 era partito da Jalandhar ed era diretto ad Amritsar. Un video pubblicato dal quotidiano The Tribune mostra il passaggio del treno: il convoglio viaggia a velocità sostenuta e non accenna a rallentare. Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano, contemporaneamente è transitato un secondo treno proveniente dalla direzione opposta: decine di persone, in sostanza, si sarebbero trovate intrappolate.

Sui social pubblicate decine di foto dell'incidente e dei corpi straziati in terra.

In a tragic accident, a train ran over scores of people who had gathered to watch Ravana dahan in Punjab’s Amritsar, killing at least 40 people and injuring several others. Authorities swung into action soon after the incident, however, it was too late as many lost their lives . pic.twitter.com/7WOF0NzDFq