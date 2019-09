In cucina aveva un’opera di Cimabue ma non lo sapeva: vale tra i 4 e i 6 milioni di euro

Lo aveva sempre visto appeso in cucina, parte integrante dell’ambiente familiare, un’immagine religiosa come tante, che spesso adornano i muri delle case dei devoti. Ma quel piccolo quadro, appeso proprio sopra una piastra per cucinare, vale una fortuna perché secondo un grande esperto d’arte altro non sarebbe che un dipinto perduto di Cimabue, maestro del Rinascimento fiorentino.

La scoperta nella cucina di una casa di Compiègne, una cittadina vicino Parigi. Secondo l’esperto Eric Turquin, il dipinto – che ritrae il Cristo deriso, su una base di legno di 25,8 cm per 23,3 cm – farebbe parte di un ciclo di otto scene che rappresentano la passione e la crocifissione di Gesù realizzate da Cimabue a partire dal 1280. Due degli otto dipinti si trovano alla National Gallery di Londra e alla Frick Collection di New York. Quello esposto a Londra è stato ritrovato in casa di un aristocratico inglese nel Suffolk e donato nel 2000.

Il dipinto ritrovato in Francia vale tra i quattro e sei milioni di euro e sarà venduto all’asta da Acteon a Senlis, vicino Parigi, il prossimo 27 ottobre.