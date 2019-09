Trova portafogli con 860 euro e lo restituisce, il turista senza parole: "Che generosità i siciliani"

"Questo è il ricordo che porterò della Sicilia, più del sole e del mare, ricorderò per sempre la vostra generosità". Così un turista francese in vacanza a Palermo ha ringraziato il controllore dell’Amat che ha trovato il suo portafogli sul bus e lo ha riconsegnato alla polizia. Enrico Buffa, 59 anni, si è reso protagonista di un gesto da Libro Cuore: non potendo fermare l’autobus per evitare di bloccare il traffico ha pensato di tenere con sé il portafogli e arrivare a Mondello per raggiungere a fine corsa il commissariato.

Dentro quel portafogli c’erano 860 euro, ma Buffa non si è fatto tentare ed è andato dritto alla polizia.

Raggiunto da PalermoToday poco dopo i fatti, Buffa ha commentato così l’episodio:

"Da sempre ho cercato di trasmettere ai miei figli quanto sia importante per ognuno di noi essere onesti. Hanno apprezzato il mio gesto e mi hanno detto: 'bravo papà'. I soldi non ci cambiano la vita e i risultati ottenuti con il sudore sono sicuramente più soddisfacenti e graditi. Non ci ho pensato neanche un attimo a prendere quei soldi e intascarli. Ci mancherebbe… . Non mi sento un eroe".

Il turista francese ha voluto ringraziare di persona il controllore e oggi i due protagonisti della vicenda si sono incontrati nel bed and breakfast in cui alloggia il turista a Palermo. A raccontare come sono andate le cose a PalermoToday è stata la titolare della struttura: "Ho letto l'articolo che avete pubblicato ieri - racconta - e ho subito informato il mio ospite del rinvenimento del portafogli da parte del controllore dell'Amat. Stamattina al commissariato di Mondello, dove ho accompagnato il turista francese, è stato riconsegnato il portafogli al proprietario, che era ancora incredulo. Sperava di ritrovare i documenti, ma mai avrebbe immaginato di poter recuperare l'intero contenuto".

Un ispettore di polizia ha poi fornito, su richiesta del francese, il recapito di cellulare del controllore. Il quale è stato subito contattato: in tarda mattinata i due si sono incontrati nel b&b dove alloggia il turista. "Il gesto del controllore - dice la titolare della struttura - ha ancora di più fatto apprezzare l'onestà e il grande cuore dei siciliani".