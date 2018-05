Ragazzino trova portafogli con 160 euro e lo restituisce, i genitori disoccupati: "Orgogliosi"

Un ragazzino di 12 anni ha trovato per strada un portafogli con all'interno documenti e 160 euro in contanti: ha restituito tutto al legittimo proprietario, e i genitori disoccupati si dicono "fieri di lui". Succede tutto in provincia di Pavia.

Francesco, questo il nome del giovane studente, è stato premiato dal Comune di Cava Manara.

Premiato dal Comune

Il sindaco Michele Pini qualche giorno fa, in municipio, ha consegnato al ragazzo una pergamena: "Il Comune – si legge sul documento – allo scopo di sostenere e sviluppare il dovere civico nel suo senso più ampio, indica alla pubblica riconoscenza il gesto di Francesco C.".

La pergamena riporta anche una citazione di Ernest Hemingway: "Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi".

Non è un gesto scontato quello di Francesco, chissà quanti avrebbero fatto come lui.

I genitori: "Orgogliosi di lui"

Come racconta Avvenire, non ci ha mai pensato nemmeno per un secondo a tenere i soldi, nonostante i suoi genitori siano disoccupati: la mamma, Vanessa, ha perso il lavoro di responsabile di negozio da quasi 3 anni, mentre il padre, Antonino, fino a 6 mesi fa era un dipendente di Amazon.

"Gli abbiamo insegnato ad essere onesto – dice il padre – e lui lo è stato. Ne sono molto orgoglioso". "Io non gli ho detto nulla, non gli ho ricordato quale fosse il suo dovere; lo sapeva da solo" dice la madre.