Trova un Rolex a terra e lo porta ai carabinieri: il proprietario lo assume nella sua azienda

Trova un Rolex da 25mila euro, lo consegna ai carabinieri e... trova un lavoro. Protagonista della vicenda un ragazzo senegalese di 21 anni residente a Colorno, disoccupato e venditore ambulante di libri per bambini in via Farini, a Parma.

Il 21enne ha trovato il Rolex a terra all'interno di una custodia di velluto. Lo ha preso e lo ha portato da un orefice: insieme lo hanno consegnato alle forze dell'ordine. I militari, dopo aver fatto alcune verifiche, lo hanno restituito al legittimo proprietario, che aveva fatto denuncia di scomparsa il 9 novembre ai militari di Marmirolo, in provincia di Mantova.

Il proprietario, residente nel Mantovano, aveva perso il prezioso orologio mentre si trovava a Parma per lavoro. Dopo aver saputo che il suo Rolex era stato ritrovato ha voluto conoscere il 21enne senegalese per ringraziarlo di persona. E non solo a parole: oltre ad offrirgli una lauta ricompensa per il bel gesto, l’imprenditore ha voluto assumere il giovane migrante nella sua azienda.