Trucca lo scontrino per pagare meno la spesa, denunciato per truffa

Un riminese 55enne è stato denunciato per truffa dalla polizia di Stato che, nella giornata di lunedì, è intervenuta in un supermercato di via della Fiera in seguito alla segnalazione di una cassiera.

Secondo quanto emerso l'uomo, dopo aver acquistato della carne per circa 40 euro nel reparto macelleria, si è infilato tra i banchi della verdura e ha ripesato il pacchetto ottenendo così uno scontrino del valore molto più inferiore attaccandolo maldestramente su quello precedente. Presentatosi alla cassa per pagare, l'addetta si è accorta subito dell'anomalia e ha fatto scattare l'allarme.