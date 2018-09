Preso il 'truffacuori': invitava donne nei ristoranti di lusso, poi le lasciava col conto da pagare

Potrebbe essere una nuova versione, o più che altro una reinterpretazione, del più classico 'mangia e scappa' dal ristorante, ma con un pizzico di cattiveria in più. Parliamo del torbido piano che ha messo in scena più volte Paul Guadalupe Gonzalez, che invitava a cena delle donne in lussuosi ristoranti per poi scappare, lasciando il conto salatissimo alle gentili donzelle che avevano accettato il suo invito a cena.

Dopo diverse segnalazioni il 45enne è stato catturato in California e su di lui pendono 12 capi d'accusa, dall'estorsione al furto, fino all frode. In seguito al suo arresto, il giudice di Pasadena ha iniziato ad ascoltare alcune delle donne raggirate da Gonzalez, che hanno confermato il suo modus operandi.

La tecnica dell'uomo era semplice ma efficace: adescava donne nei siti web per cuori solitari, poi le invitava a cena in ristoranti molto costosi, assicurando a tutte di pagare il conto dicendo “sei mia ospite, prendi quello che vuoi”. Così la cena proseguiva tra aragoste, champagne e alimenti pregiati fino al momento finale in cui Gonzalez si allontanava con la scusa di una telefonata, per scomparire senza lasciare traccia, lasciando le donne a pagare il conto.

Dal canto loro, le sfortunate compagne di cena di Gonzalez, non potevano far altro che pagare, altrimenti avrebbero rischiato di essere sospettate come sue complici, ma per molte di loro non è stato semplice sborsare certe cifre. Martha Barba, una delle donne truffate, ha dovuto utilizzare i risparmi che aveva da parte per l'affitto per pagare il salatissimo conto al ristorante scelto dal truffatore. Come riporta Fox News, sono 12 le donne raggirate dal 45enne e soltanto in due casi i titolari dei ristoranti si sono resi conto di quello che era realmente successo, senza pretendere il pagamento del conto. Adesso Gonzalez rischia fino a 16 anni di reclusione, in quanto il suo crimine è reso ancor più grave dal fatto di aver raggirato delle persone innocenti.