La truffa del dottore americano: raggirata 64enne, i suoi soldi finiscono in Nigeria

Credeva di aver trovato l'amore sui social, ma si trattava di un gigantesco abbaglio. Peggio: era una truffa. A farne le spese una donna aretina di 64 anni che ci ha rimesso ben 16mila euro. Tutto è iniziato con una richiesta di amicizia da parte di uno sconosciuto 40enne, "bello come un attore", un sedicente medico americano in missione in Libano per conto di una Ong. Tra i due inizia subito una fitta corrispondenza via chat, finché l'uomo non le confessa di essere in difficoltà.

Racconta che, essendo lontano da casa, non sa come assistere la figlia, rimasta coinvolta in un grave incidente e bisognosa di urgenti e costose cure. Servono oltre 10mila euro per poterla curare e lui non ha modo di reperirli rapidamente. Così la 64enne si offre di saldare i conti. Il finto dottore chiede poi alla donna anche il denato per il viaggio che dovrebbe, finalmente, permettere d'incontrarla.

Alla fine la signora, tramite Moneygram, versa circa 16mila euro. E dopo un'estate di appassionate chat, con l'arrivo dell'autunno, scocca il momento del rendez vous. In un giorno di settembre, la 64enne si presenta all'aeroporto romano di Fiumicino, ma come racconta ArezzoNotizie dell'amato non c'è traccia.

La donna allora chiede spiagazioni all'uomo in chat, ma nessuno risponde più. E dopo qualche tentativo, la 64enne viene addirittura bloccata. I soldi, trasferiti con Moneygram, pare siano finiti addirittura in Nigeria. La donna ha denunciato la frode alla Polizia postale di Arezzo che ora sta indagando sul caso. Pare che la foto profilo del dottore "bello come un attore" appartenesse ad un attore d'Oltreoceano. Avvenente quanto basta, ma non troppo famoso da far intuire il furto d'identità.