"Abbassavano i prezzi dei prodotti per darli a parenti e amici": 30 dipendenti di Ikea sotto accusa

Una trentina di dipendenti del punto vendita Ikea di Corsico, alle porte di Milano, sono finiti al centro di un'inchiesta avviata dalla Procura di Milano dopo la denuncia dei responsabili di Ikea Italia per truffa, furto e ricettazione: secondo l'accusa i dipendenti facevano uscire le merci dal negozio dandole ad amici e parenti sostituendo i cartellini del prezzo.

Come scrive Il Corriere della Sera, si tratta di "scene che si sono ripetute per mesi, sempre con prodotti diversi, da poche decine di euro fino a centinaia. Prodotti che passavano alle casse come 'bottiglie d’acqua minerale', 'mensole', 'cuscini' o 'portapenne'". E che spesso finivano nelle case di parenti e amici se non, come accertato in alcuni casi, nei mercatini 'offro e vendo' del web".

I dipendenti si sono visti recapitare a mano una lettera di avvio di un "procedimento disciplinare per colpa grave" finalizzato al licenziamento, dice il Corriere, e sono stati immediatamente sospesi dal servizio e allontanati dallo store. Hanno cinque giorni di tempo per rispondere alle contestazioni disciplinari. In una nota di poche righe, Ikea ha confermato le trenta sospensioni: "Un’indagine interna ha svelato il grave comportamento di alcuni co-worker dello store di Corsico volto a danneggiare le risorse aziendali. Ikea sta prendendo i provvedimenti necessari per proteggere i propri co-worker e il proprio brand".

Ikea ha fatto sapere di aver portato avanti l'indagine interna incrociando filmati delle telecamere, dati sui prodotti in stock e la documentazione fiscale delel vendile. Non è chiaro ancora il giro d'affari della presunta "truffa" ma sarebbero stati documentati ammanchi considerevoli, scrive il Corriere.