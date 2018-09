"Truffa all'Inps", ex impiegato condannato a risarcire oltre 2 milioni di euro

La Corte dei Conti ha condannato Isidoro Gucciardi, 73 anni di Menfi, ex impiegato dell'Inps di Sciacca, a risarcire due milioni 265 mila euro proprio all'Inps. La vicenda - secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia - è stata al centro di un'inchiesta della Guardia di finanza che ha esaminato circa 16 mila pratiche di disoccupazione nel periodo che andava dal 2000 al 2006 ed ha denunciato 467 persone. Gucciardi si sarebbe occupato della lavorazione di queste pratiche.

L'uomo, in primo grado era stato condannato dal tribunale di Sciacca per truffa a tre anni e 6 mesi di reclusione, ma la Corte d'appello, nel 2016, aveva stabilito il "non doversi procedere" per "intervenuta prescrizione del reato".

Come scrive Agrigento Notizie l'ex impiegato si era difeso chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento puntando sul fatto che ogni pratica doveva superare più di un controllo.