La folle truffa al turista: biglietti del bus usati spacciati come ticket per il Colosseo

Ricordate la famosa scena in cui Totò riesce a vendere la fontana di Trevi ad un ingenuo turista italo-americano? Non siamo ancora arrivati a tanto, ma forse ci stiamo avvicinando se è vero che davanti al Colosseo c'è chi riesce a spacciare dei biglietti del bus usati come ticket di ingresso per il famoso anfiteatro.

In manette con l'accusa di truffa aggravata è finito un uomo di 57 anni, romano, disoccupato e con precedenti.

L'uomo, sotto gli occhi dei carabinieri in borghese impegnati in un giro di controllo anti-abusivismo, si è spacciato per un promotore turistico con un turista francese di 79 anni a cui ha vendito un titolo Atac già obliterato al prezzo di 17 euro come biglietto d'ingresso per il Colosseo. I carabinieri hanno assistito alla scena e lo hanno arrestato.

In tasca aveva altri 6 biglietti usati pronti ad essere venduti come biglietti per il Colosseo.

Non molto lontano da lì, in via dei Fori Imperiali e in via del Leoncino, arrestate anche due borseggiatrici, una 21enne bosniaca e una 26enne bulgara, sono state colte in flagranza mentre derubavano due turisti del portafogli e dello smartphone.