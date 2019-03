Truffe agli anziani, arrestata un'intera famiglia: agivano sempre allo stesso modo

La truffa? Una sorta di affare di famiglia. Tre uomini e una donna dai 27 ai 59 anni - marito, moglie e due figli - si sono resi responsabili di almeno otto truffe ad anziani. Li avvicinavano vicino alle loro abitazioni e in pochi minuti carpivano la loro fiducia, facendosi accompagnare in casa per derubarli e scappare con una scusa.

I carabinieri hanno accertato otto episodi, a partire da maggio 2018, a Paderno Dugnano (Milano), Brugherio e Monza. E' comunque possibile che in realtà le truffe messe a segno dalla banda siano più numerose.

Talvolta da soli, talvolta in coppia, i truffatori avevano architettato uno "schema" collaudato che ripetevano in ogni colpo, cambiando però alcuni dettagli: ad esempio, si fingevano ora conoscenti di parenti, ora tecnici dell'acqua, ora vicini di casa. Sono stati arrestati.