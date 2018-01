Trump ha speso 24 milioni di dollari per i nuovi frigoriferi dell'Air Force One

L'Air Force One, l'aereo del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rinnoverà i frigoriferi a bordo e l'operazione costerà ai contribuenti 24 milioni di dollari, secondo il Washington Post.

Secondo un nuovo contratto firmato dal governo con Boeing, l'Aeronautica Usa pagherà 23.657.671 dollari per sostituire due delle cinque unità di refrigeramento sull'aereo usato da Donald Trump.

Entrambe le unità usate per conservate il cibo sono state installate nel 1990, anno di consegna dell'Air Force One e non sono più sufficienti perché l'aereo presidenziale necessità di ulteriore spazio per gli alimenti "per il personale a bordo per un periodo prolungato di tempo, per evitare di dover fare rifornimento all'estero", ha dichiarato la portavoce dell'Aeronautica Ann Stefanek in un'email al WP.